Инсайдер: на здоровье принца Филиппа могло повлиять интервью Меган Маркл и принца Гарри

В конце прошлой недели в возрасте 99 лет скончался супруг королевы Елизаветы II принц Филипп. При жизни прессе была неизвестна его реакция на скандальное интервью его 36-летнего внука принца Гарри и его 39-летней жены Меган Маркл, вышедшее в начале марта. Однако уже после смерти принца Филиппа посыпались ранее неизвестные откровения на этот счет.

Королева Елизавета II и принц Филипп

Так, королевский биограф Джайлз Брандрет в беседе с одним из таблоидов сообщил, что муж королевы остался недоволен телевизионной беседой принца Гарри и Меган Маркл с Опрой Уинфри. Он уточнил, что принц Филипп назвал это откровенное интервью «безумием» и был убежден, что ничего хорошего из этого не выйдет. По словам Джайлза Брандрета, похожая реакция у герцога была и на вышедшее в 1990-х телевизионное интервью принца Чарльза и принцессы Дианы.

Я не был удивлен его реакцией, потому что когда-то он описал мне телевизионное интервью принца Чарльза и принцессы Дианы, данное еще в 1990-х, тоже как безумие, — поделился Брандрет.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Филипп, Меган Маркл и принц Гарри

Напомним, что интервью Меган и Гарри вышло в эфир в начале марта, когда сам принц Филипп находился в больнице. При этом Джайлз утверждает, что герцога Эдинбургского нисколько не смутило, что телевизионная беседа транслировалась именно в этот непростой для всей королевской семьи период. Куда больше Филиппа волновало содержание этого интервью — по мнению супруга королевы, Меган и Гарри не стоило обсуждать столь личные темы на глазах у миллионов зрителей по всему миру.

Тот факт, что интервью вышло в эфир, когда сам принц Филипп находился в больнице, его совсем не беспокоил. При этом его действительно задело, что Меган и Гарри говорили о своих проблемах публично. Он не был против телеинтервью внука, но не хотел, чтобы тот говорил в них о себе,

— рассказал королевский биограф.

Принц Филипп

Напомним, что похороны принца Филиппа состоятся 17 апреля. Церемония прощания пройдет в частном формате — об этом просил сам герцог. Принц Гарри уже прилетел в Великобританию, чтобы поддержать семью и проводить дедушку в последний путь. При этом его супруга Меган Маркл осталась в США. По официальной версии, герцогиня Сассекская не стала нарушать рекомендации врачей, которые посоветовали ей воздержаться от дальних перелетов из-за большого срока беременности.

