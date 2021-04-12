Генри Кавилл представил фанатам свою возлюбленную

На прошлой неделе папарацци запечатлели Генри Кавилла в Лондоне в компании неизвестной белокурой особы, которую актер держал за руку. Несколько дней журналисты и фанаты пытались разузнать о новой пассии Генри, но на выходных он сам представил подругу публике.

Кавилл опубликовал очаровательную фотографию, на которой играет с девушкой в шахматы. На снимке Генри выглядит счастливым и влюбленным, в то время как его подруга сосредоточенно следит за игрой. «Это я выгляжу спокойным и уверенным незадолго до того, как моя любовь, красавица и умница Натали, уничтожила меня в шахматы», — подписал кадр Кавилл.

Фанаты Генри быстро выяснили, кто его новая возлюбленная — это Натали Вискузо, сотрудница продюсерской компании Legendary Pictures, которая занималась в том числе фильмами с участием Кавилла «Человек из стали» и «Энола Холмс». На своей странице Натали продублировала фото с шахматами и подписала его: «Учу моего дорогого Генри играть в шахматы… или, может быть, он позволяет мне выигрывать?»

Поклонницы Генри поздравляют его с началом новых отношений и желают ему и его подруге счастья.