Экономике США предсказали рекордный рост с 1984 года

(Блумберг) — Экономисты в очередной раз пересматривают в сторону повышения свои прогнозы роста в США в свете новой порции бюджетных расходов, увеличения темпов вакцинации и смягчения ограничений для бизнеса, которые в совокупности еще больше благоприятствуют экономической активности.

Ожидания роста валового внутреннего продукта во втором квартале пересмотрены вверх более чем на процентный пункт до 8,1% в аннуализированном выражении, свидетельствуют результаты нового ежемесячного опроса экономистов, проведенного агентством Блумберг.

Прогнозы по потребительским расходам повышены на каждый квартал года, отражая наплыв отложенного спроса, который может обеспечить стране самый сильный экономический рост с 1984 года.

Также ожидается, что уровень безработицы, который в настоящее время составляет 6%, опустится до уровня ниже 5% в последнем квартале года, свидетельствует медианный прогноз 71 экономиста, принявшего участие в опросе 1-8 апреля. Потребовалось более шести лет, чтобы уровень безработицы достиг этого уровня после рецессии 2007-2009 годов.

По прогнозам, потребительские расходы в первом квартале года вырастут на 7,5% в аннуализированном выражении с 5,1% в мартовском опросе. Ожидается, что расходы увеличатся на 8,4% в текущем квартале.

Как ожидается, ненадолго вырастут во втором квартале и показатели инфляции, во многом за счет временного явления, известного как эффекты базы. По прогнозам, ключевой индекс инфляции, за которым следит Федеральная резервная система, — базовый индекс личных расходов, — вырастет на 2,6% в годовом выражении и превысит 2%-ный ориентир ФРС, поскольку он будет сравниваться с очень низкими показателями, зафиксированными в начале пандемии.