Джуд Лоу примерил образ знаменитого капитана Крюка

В Канаде начались съемки нового фильма о Питере Пэне. Сейчас в сети появились первые фото со съемочной площадки, на которых можно увидеть Джуда Лоу в роли капитана Крюка.

Интересно, что авторы ленты о Питере Пэне решили последовать образу пирата, который сложился благодаря мультфильму Disney 1953 года. Поэтому Джуд Лоу красовался на первых фото в рубашке, красной жилетке и черных сапогах. Также гримеры подобрали для актера парик с длинными волосами, а образ дополнили усами.

Новый фильм о Питере Пене

Известно, что фильм о Питере Пэне будет современной экранизацией истории, которую зрители увидели в мультфильме 1953 года. По сюжету, в волшебном Неверленде живет мальчик Питер, который отказывается взрослеть. Главный герой имеет свою фею Динь-Динь, верит в магию и умеет летать. Но опасные приключения его начнутся, когда в Неверленд попадет девочка Венди со своими 2 братьями, а все герои столкнутся с соперником Питера Пена – пиратом капитаном Крюком.

По данным журнала Variety, режиссерское кресло займет Дэвид Лоури, хорошо известный зрителям по фэнтези «Пит и его дракон». После неудачных лент о Питере Пэне он решил сделать большую ставку на актерский состав, может улучшить рейтинг проекту.

Поэтому в новой кинокартине можно будет увидеть:

Александра Молони – Питер Пен

Яра Шахиди – фея Динь-Динь

Эвер Андерсон (дочь Милы Йовович и Пола Андерсона) – Венди

Джуда Лоу – Каиптан Крюк