Дочь Мадонны вновь раскритиковали за ужасный внешний вид

На размещенном в сети фото 24-летняя знаменитость запечатлена в обнимку с 62-летней матерью. Лурдес позирует в трикотажном зеленом мини-платье без рукавов, тогда как Мадонна одета в белое платье. Образ модели дополнили небольшая красная сумка и серьги-кольца. Публикация набрала больше 500 тысяч лайков.

Пользователи сети обратили внимание на небритые подмышки Лурдес и пристыдили ее за неухоженность. «Побрейся, пожалуйста», «Прическу и макияж сделала, а брить подмышки не стала», «Это не гигиенично», «Пожалуйста, побрей подмышки. Это отвратительно и совсем не женственно», «Серьезно?» — высказывались они.