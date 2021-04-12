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Число убитых демонстрантов в Мьянме возросло до 706

Число убитых демонстрантов в Мьянме возросло до 706

Число убитых в результате вмешательства сил безопасности в акции протеста против военной хунты и ареста членов легитимного правительства Мьянмы возросло до 706 человек. Об этом говорится в очередном докладе Ассоциации помощи политическим заключенным Мьянмы (AAPP).

За минувшие сутки подтвердилась информация о гибели еще пяти протестующих.

При этом 3 059 участников акций задержаны, а в отношении 657 человек выдан ордер на арест.

Между тем, международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что экономика Мьянмы, на которую негативно повлияли протесты и акции гражданского неповиновения, сократится в текущем году на 20 процентов.

Насильственные действия сил безопасности Мьянмы против гражданского населения и борьба этнических вооруженных группировок против армии вызовут большую социальную нестабильность, что приведет к тяжелым экономическим последствиям, говорится в подготовленном Fitch отчете.

В свою очередь, Всемирный банк в отчете от 26 марта объявил, что экономика Мьянмы в текущем году может сократиться на 10 процентов.

12 апреля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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