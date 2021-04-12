Чем занимается Product, Project и Program Manager?

Сфера IT очень привлекательна для соискателей. Существует масса новых должностей, о которых 10–15 лет тому назад никто ничего не слышал. Сегодня много вакансий Product, Project и Program Manager, однако потенциальные соискатели не всегда знают, в чем разница. Это может быть серьезной проблемой на пути к достижению взаимопонимания с работодателями.

Product Manager

Эта вакансия подразумевает самые простые, если можно так сказать, задачи. На сотрудника ложится ответственность за продукт. Это, в принципе, можно понять из названия. Основная задача, которая перед ним ставится, – разобраться в том, каким видят продукт сейчас, каким он будет через некоторое время. Собственно, это видение ему требуется озвучить команде, с которой он работает. При этом продакт-менеджер непосредственного влияния на разработчиков и дизайнеров не имеет. Поэтому важны его влиятельность и возможность убеждать, коммуницировать и многие другие навыки руководителя.

Компетенции, которыми он должен владеть:

бизнес-аналитика;

навыки планирования (на уровне продукта);

стратегическое мышление.

Будут плюсами знание технологии и умение общаться на языке команды, которая будет непосредственно работать над созданием продукта. В зависимости от направления деятельности компании и ее объемов обязанности могут несколько сдвигаться в сторону маркетинга. Зачастую это указывается в вакансии.

Project Manager

Данный специалист – это больше координатор. На него ложатся ответственность за соблюдение сроков и контроль взаимосвязей между командами. Именно он будет спрашивать, когда, почему не вчера, сколько нужно еще времени и т. д.

Основные обязанности:

отвечает за проект, иногда даже за несколько. Все зависит от масштабов компании;

курирует разработчиков в пределах проекта, следит за их активностью;

отвечает за достигнутые результаты;

определяет объемы работ, план и расписание, выделяет ресурсы для реализации задач;

выполняет технические задания, следит, чтобы рабочий процесс был беспрерывным;

отвечает за то, чтобы уложиться в отведенный бюджет.

Иногда проект-менеджер несет ответственность за создание внутренних продуктов, например, инфраструктуры. Фокус его работы смещен на эффективное расходование ресурсов и общение с заказчиком.

Program Manager

Самый загруженный человек среди всех рассматриваемых – это Program Manager. Он является стратегическим лидером. Именно на его плечи ложится определение целей программы и ее значимости для бизнеса.

Ключевые задачи – наметить план и составить список проектов, которые потребуется вести совместно друг с другом или в определенной зависимости. Это нужно для достижения единой цели. Зачастую именно программ-менеджер занимается назначением сотрудников, на которых возлагается ответственность за отдельные проекты.

Среди других особенностей:

ответственность за управление программой, в которую включено несколько проектов. В отдельных компаниях может быть даже 2, 3 и более;

взаимодействие с несколькими командами. При этом он ими непосредственно не руководит и не контролирует выполнение задач;

ответственность за результаты;

умение вести переговоры с другими компаниями, если они принимают участие в разработке.

Программ-менеджер – стратег, отвечающий за масштабные цели и задачи. Он все рассматривает в перспективе. Типичный рабочий день складывается из общения с участниками программ, решения возникших проблем, сбора ключевых показателей, уточнения статусов. Также он анализирует данные и метрики, прорабатывает дальнейшую стратегию и готовит отчетность.