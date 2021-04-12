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Британские журналисты пробрались в российский военный лагерь возле границ Украины (видео)

Журналисты британского телеканала Sky News побывали в военном лагере РФ у Воронежа и на железнодорожной станции Масловка, где разгружают эшелоны с военной техникой. Об этом сообщает  Sky News .
В сюжете сообщается, что армейские грузовики, которые видели журналисты, имеют коды Центрального военного округа РФ.
«Эшелоны, которые разгружаются в Масловке, направляются в соседний полигона, который стал крупным военно-полевым лагерем», — говорится в сообщении.
Журналисты рассказали, что лагерь растянутый примерно на полторы мили и упирается прямо в окрестности загородных дач. Местные жители рассказали журналистам, что застройка лагеря началась в конце марта.
Журналисты рассказали, что видели огромное количество военных грузовиков, ряды палаток и войска.
Украинская разведка уже сообщала о значительном увеличении ударных группировок РФ у границ Украины, численность которых достигла уровня прямых военных действий российских войск на территории Украины периода 2014-2015 годов.
12 апреля, 2021 | Category: Видео, Новости, Россия, Украина Обсудить на форуме сайта ﻿
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