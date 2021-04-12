Борис Джонсон сдаст в аренду свой дом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил сдать в аренду свой коттедж в графстве Оксфордшир. Политик вместе с невестой Кэрри Саймондс переедут из-за условия в протоколе безопасности. Об этом сообщает Daily Mail.

Жильцам придется отдавать в месяц более 4,2 тысячи фунтов стерлингов (более 452 тысяч рублей). Переезд семьи Джонсона связан с тем, что, по правилам, премьер-министр для безопасности в качестве загородной резиденции должен использовать дом Чекерс недалеко от деревни Эллсборо.

Джонсон приобрел коттедж в 2003 году. Его стоимость оценивается в 1,2 миллиона фунтов стерлингов (более 127 миллионов рублей). Во владении новых жильцов окажется дом площадью более трех тысяч квадратных футов (около 288 квадратных метров) с четырьмя спальнями. На участке есть бассейн и небольшая постройка с кухней и камином. Новым жильцам также придется привезти собственную мебель.