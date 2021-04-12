Албания – несостоявшийся очаг еврейского народа



84 года назад, 2 апреля 1937 года, правительство Албании официально зарегистрировало еврейскую общину. В это время в стране проживало лишь немногим более трехсот евреев. Но в последующие два года их число удвоилось – в основном, за счет беженцев из Германии и Австрии. Перед началом Второй мировой войны в Албании насчитывалось около 600 евреев.



Албания завоевала независимость в 1912 году, став первым мусульманским государством, полностью расположенным на европейском континенте. Всем проживавшим на его территории национальным и религиозным меньшинствам были предоставлены равные права. В 1935 году британский журналист Лео Элтон, бывший активистом сионистского движения, предложил создать в Албании убежище для преследуемых в нацистской Германии евреев. Для того, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте, он отправился в поездку по этой стране. В Тиране Элтона приняли представители албанского правительства. Своими впечатлениями от состоявшихся встреч он поделился с Йегудой-Лейбом Магнесом, первым президентом Еврейского университета в Иерусалиме.

«В Албании не существует религиозной нетерпимости, – заявил Элтону один из его высокопоставленных собеседников. – У нас никогда не было антисемитизма. Нет никаких оснований полагать, что еврейские переселенцы не смогут ужиться с другими гражданами нашей страны». В результате своей поездки британский журналист пришел к выводу, что албанский вариант совсем неплох. Страна с небольшим коренным населением и обширными плодородными землями вполне могла принять 5 миллионов евреев. В ходе бесед с представителями правительства Албании Элтон заявил, что эмигранты могут заняться выращиванием цитрусовых и табака, а также заняться разведением шелковичных червей для использования их в текстильной промышленности. Автора проекта несколько огорчило отсутствие в Тиране театров и концертных залов, но он решил, что это дело поправимое.

Элтон вернулся в Лондон, исполненный оптимизма. В письме Магнесу он утверждал, что на первом этапе Албания может предоставить еврейским переселенцам автономию, а впоследствии может и вовсе быть провозглашена национальным очагом еврейского народа. С этими деталями своего плана Элтон албанских министров не ознакомил – перспективы оказаться меньшинством в собственной стране вряд ли привели бы их в восторг. Так или иначе, массовая еврейская иммиграция в Албанию в середине 30-х годов не началась.

Но тонкий ручеек беженцев – в основном, из Германии – все же устремился на Балканский полуостров. Когда число евреев в стране увеличилось на треть, правительство Албании приняло решение официально зарегистрировать еврейскую общину. Это позволяло упорядочить ее деятельность и упростить дальнейший прием беженцев, число которых постоянно росло. После аншлюса Австрии еврейских иммигрантов в Албании стало еще больше. В соответствии с данными переписи 1930 года, в Албании насчитывалось 200 евреев. В канун Второй мировой войны их было уже 600.

В апреле 1939 года Албания была оккупирована Италией. Около 200 евреев были сразу же интернированы и отправлены в транзитный лагерь Кавайе. Однако беженцев из Германии и Австрии итальянцы назад не отправляли. Некоторые албанские чиновники помогали евреям, выдавая фальшивые удостоверения личности. По военным временам жизнь в Кавайе была сносной, но ситуация изменилась после того, как Италия в сентябре 1943 года вышла из войны. Тогда всю Албанию оккупировали немецкие войска. Вскоре после этого начались аресты и депортации евреев. В 1944 году около 400 человек (в большинстве – евреи Косово, в 1941 году включенного в состав «Великой Албании»), были депортированы в концлагерь Берген-Бельзен. Выжить смогли только сто из них.

Но многие албанцы помогали своим соседям избежать депортации в концлагеря. Он укрывали их в своих домах и снабжали фальшивыми документами. Даже премьер-министр марионеточного правительства периода немецкой оккупации Мустафа Круя принимал участие в спасении евреев. По окончании Второй мировой войны 75 граждан Албании были удостоены звания «Праведник народов мира».

Борис Ентин, «Детали»