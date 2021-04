Крупный бизнес эвакуирует валюту из России Леди Гага засветилась в роскошном свадебном платье » 5 интересных фильмов о путешествиях, которые заставят прильнуть к экрану — что посмотреть Фильмы вдохновляют на путешествия миллионы людей, ведь часто сюжет не просто увлекательная история. Это побуждение к действию – собрать вещи и убежать куда-то за глаза. Мы подготовили для вас подборку интересных фильмов о путешествиях, которые заставят прильнуть к экрану. Поэтому усаживайтесь удобнее и смотрите! «Тайная жизнь Уолтера Митти» / The Secret Life of Walter Mitty

Год выхода: 2013

Жанр: мелодрамы, приключения, фэнтези

Режиссер: Бен Стиллер

Главные роли: Бен Стиллер, Кристен Уиг, Адам Скотт, Кэтрин Хан

Уолтер Митти – скромняга, который работает в издательстве популярного журнала Life. Он живет очень скучной и однообразной жизнью, в которой есть только одна радость – привлекательная коллега Шерил. Также Уолтер очень много мечтает о невероятных приключениях. В один момент ему поручают найти фотографию известного путешественника Шона О ‘Коннела. Отправившись на поиски, Уолтер даже не догадывался о том, что впереди его ждет незабываемое приключение, после которого его жизнь изменится. «Смешанные» / Blended

Год выхода: 2014

Жанр: комедия

Режиссер: Фрэнк Корачи

Главные роли: Адам Сэндлер, Дрю Бэрримор, Кевин Нилон, Терри Крюс, Белла Торн

После катастрофического свидание «вслепую» родители-одиночки Лорен и Джим согласны только в одном: они не хотят больше видеть друг друга никогда. Обе семьи пользуются случаем и отправляются в идеальный отпуск с детьми на роскошный южноафриканский курорт. А оказывается, что приехали в один и тот же отель и поселились в тех же апартаментах аж на целую неделю. Главных героев ждет много забавных ситуаций, и кто знает, возможно они изменят свое мнение друг о друге. «Джуманджи: Зов джунглей» / Jumanji: Welcome to the Jungle

Год выхода: 2017

Жанр: приключения, комедия, фэнтези, боевик

Режиссер: Джейк Кэздан

Главные роли: Карен Гиллан, Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк

Четверо подростков оказываются внутри компьютерной игры Джуманджи, в которой превращаются в вымышленных героев: умный и застенчивый Спенсер в отважного и сильного исследователя, крепыш Фридж становится низеньким зоологом, модница и красавица Беттани – толстым профессором, а неуклюжая Марта – бесстрашной амазонкой. Их ждет борьба с носорогами, чёрными мамбами, а на каждом шагу им придется проходить множество ловушек и головоломок, чтобы не погибнуть и найти путь домой. Также есть вторая часть картины: «Джуманджи Новый уровень». «Вики Кристина Барселона» / Vicky Cristina Barcelona

Год выхода: 2008

Жанр: драма, комедия

Режиссер: Вуди Аллен

Главные роли: Хавьер Бардем, Ребекка Холл, Скарлетт Йоханссон, Пенелопа Крус

Вики и Кристина – две молодые американки, которые отправляются на летние каникулы в Барселону. Они два совершенно разных человека, и само собой цели их поездки отличаются кардинальным образом. Однако, приехав в Испанию, девушки знакомятся с привлекательным молодым художником Антонио, который их просто завораживает. Вики и Кристина тоже нравятся парню, вот только он не может определиться. Вскоре отношения между молодыми людьми начинают напоминать любовный треугольник. «Санктум» / Sanctum

Год выхода: 2011

Жанр: триллер, драма, приключения

Режиссер: Алистер Грирсон

Главные роли: Риз Уэйкфилд, Элис Паркинсон, Ричард Роксбург, Йоан Гриффит

Группа дайверов делает очень рискованную экспедицию в самую большую систему пещер на Земле. Неожиданный тропический шторм вынуждает их спуститься глубоко в пещеры. Единственное спасение для исследователей – найти неизвестный второй выход к морю, преодолевая неистовую стихию бушующих вод, коварные ловушки подземелий и смертельный ужас… Кому же удастся выжить и найти выход из-под земли?