Знаменитый Златан Ибрагимович сыграет в новом фильме «Астерикс и Обеликс»

Во Франции стартуют съемки пятой части приключений Астекикса и Обеликса. Одну из ролей в фильме сыграет шведский футболист Златан Ибрагимович.

39-летний Златан Ибрагимович сыграет роль римского легионера. Фотографию с именем героя сам футболист выложил на своей странице в инстаграм.

Партнерами Ибрагимовича в этом фильме будут не менее известные кинозвезды. Обладательница «Оскара» Марион Котияр сыграет Клеопатру, а Винсент Кассель – Цезаря. В роли Астерикса будет Гийом Кане. Роль Обеликса досталась Жилю Леллушу (он заменит Жерара Депардье, который исполнял эту роль во всех предыдущих частях).

Пятая часть получила название «Астерикс и Обеликс: Среднее царство» (Asterix & Obelix: The Middle Kingdom), хотя ранее рабочее название фильма было «Астерикс и Обеликс: Шелковый путь» (Asterix & Obelix: Silk Road). Новая лента будет рассказывать о единственной дочери китайского императора, которая, прячась от злого принца, найдет убежище в Галлии.

Это не первый случай, когда звезды спорта снимаются в приключениях Астерикса и Обеликса. В фильме «Астерикс на Олимпийских играх» снялись нынешний тренер Реала Зинедин Зидан, баскетболист Тони Паркер, гонщик Михаэль Шумахер и теннисистка Амели Моресмо.