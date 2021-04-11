В Греції застрелили журналіста. З тіла витягли 10 куль

З тіла Караіваза витягли десять куль. Вбивство сталося у п’ятницю, 9 квітня 2021 року, передає Еспресо.TV з посиланням на RFI.

Він спеціалізувався на кримінальній хроніці. На телеканалі Star він брав участь в щоденній програмі Αλήθειες με τη Ζήνα («Істини з Зіною» — від імені ведучої програми Зіни Кутцеліні), він також був співзасновником порталу Bloko, на якому у великій кількості публікуються матеріали про корупцію.

У 52-річного Караіваза залишилися дружина і дитина.

В уряді Греції вбивство журналіста назвали «шоком для всіх». Прем’єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс написав в твіттері, що «холоднокровне вбивство Йоргоса Караіваза стало шоком для всього грецького суспільства». Міністр захисту громадян Міхаліс Хрісохоідіс заявив, що вбивство журналіста — «одіозний злочин», і пообіцяв в найкоротші терміни знайти вбивць і віддати їх правосуддю. В опозиційній партії «Рух змін» («Кіна») сказали, що те, що трапилося з Караівазом, є «атакою на демократію», а в Спілці журналістів Греції повідомили, що «шоковані» вбивством колеги, проте злочинцям не вдасться залякати журналістів.

Прокоментувала вбивство і глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен. Вона висловила співчуття близьким Йоргоса Караіваза і надію на швидке упіймання злочинців.

«Вбивство журналіста — бридкий і боягузливий акт. Європа ратує за свободу, а свобода преси, ймовірно, сама священна з свобод. Журналісти повинні мати можливість працювати в безпеці», — написала фон дер Ляйен в твіттері.

У Міжнародному інституті преси також засудили вбивство Караіваза, зазначивши, що якщо підтвердиться, що його загибель пов’язана з професійною діяльністю, це буде друге в ЄС вбивство журналіста на основі його професійної діяльності з 2018 року, коли був убитий словацький журналіст Ян Куцяк.

Вбивство Йоргоса Караіваза — друге вбивство журналіста в Греції за 30 років. До цього в 2010 році в Афінах був застрелений автор кількох гучних розслідувань про корупцію серед політиків Сократіс Гіоліас. Його розстріляли на порозі власного будинку, вбивці зробили 16 пострілів. Тоді відповідальність за вбивство взяла на себе підпільна крайньо-ліва організація «Секта революціонерів».