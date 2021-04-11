В Европарламенте призвали США и ЕС усилить санкции против стянувшей войска к Украине России

Европейские страны совместно с США обязаны ужесточить санкции против Москвы. Этого потребовал лидер ведущей в Европарламенте фракции Европейской народной партии Манфред Вебер.

По его мнению, Вашингтону и Брюсселю следует отключить РФ от SWIFT и заблокировать активы российских миллиардеров. Представитель ЕНП уточнил, что такое усиление потребуется в случае обострения ситуации на востоке Украины, где с 2014 года не стихает военный конфликт с Россией.

Политик обвинил Россию в том, что та идет «курсом опасных провокаций» и «испытывает Запад», концентрируя свои силы у восточных украинских границ.

Ранее Вебер предложил использовать как «рычаг во внешней политике» строительство трубопровода «Северный поток-2», топливо из которого «Газпром» хочет перекачивать в Западную Европу в обход Украины. Новый газопровод «экономически стабилизирует систему президента РФ Владимира Путина, которая действует в огромной степени против ЕС и его государств-членов», заявил евродепутат.