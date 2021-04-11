Ученые Гарвардского университета связали облысение со стрессом

Хронический стресс влияет на стволовые клетки волосяного фолликула и может привести к облысению. К такому выводу пришли ученые Гарвардского университета, которые провели эксперименты на мышах, материал опубликован в Mint Lounge.

Специалисты определили конкретный тип клеток и молекулу, отвечающую за передачу сигнала стресса стволовым клеткам. Опыты на грызунах показали, что в нормальных условиях регенерация волосяных фолликулов со временем замедляется, однако когда удаляются гормоны стресса, фаза покоя становится чрезвычайно короткой, и мыши входят в период непрерывного роста на протяжении всей своей жизни, чтобы регенерировать волосяные фолликулы.

Иными словами, под действием гормона стресса стволовые клетки волосяных фолликулов остаются в фазе длительного покоя без регенерации, что ведет к облысению.

Эти выводы применимы и к людям, полагают ученые и надеются, что полученные ими результаты помогут в будущем найти способ замедлить или вовсе предотвратить выпадение волос.