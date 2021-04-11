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Турецкие ударные БПЛА Bayraktar встали на боевое дежурство на границе Украины с РФ

Турецкие ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2 Вооруженных сил Украины встали на боевое дежурство на границе с РФ, пишет в субботу украинское издание «Диалог.UA».

«Первый полет турецкого БПЛА, который уже стоит на балансе ВСУ на восток страны, состоялся в пятницу, 9 апреля», — говорится в сообщении.

Как сообщил «Украинский милитарный портал», 9 апреля БПЛА «впервые работал на востоке Украины».

Уточняется, что ударный беспилотник пролетел с южной части Украины через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. После чего по обратному маршруту вернулся к точке взлета.

11 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия, Украина Обсудить на форуме сайта ﻿
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