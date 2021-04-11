Туреччина побудує в Україні 500 квартир для кримських татар

Такої домовленості було досягнуто ввечері у суботу, 10 квітня 2021 року, під час офіційного візиту української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським до Анкари, передає Еспресо.TV.

Йдеться про кримських татар, які внаслідок тимчасової окупації території АР Крим та міста Севастополя були змушені залишити місце постійного проживання.

«Згідно з документом, безповоротна допомога надається урядом Туреччини шляхом будівництва житла для представників кримськотатарського народу, а також інших пільгових категорій громадян України в загальній кількості 500 квартир: у місті Миколаєві — 200 квартир, у місті Херсоні — 200 квартир і в місті Києві — 100 квартир», — пояснили в пресслужбі президента.