Туреччина побудує в Україні 500 квартир для кримських татар

Віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков і міністр навколишнього середовища та містобудування Туреччини Мурат Курум підписали Рамкову угоду між урядом України та урядом Турецької Республіки про співробітництво у сфері будівництва житла для представників кримськотатарського народу та пільгових категорій громадян України
Такої домовленості було досягнуто ввечері у суботу, 10 квітня 2021 року, під час офіційного візиту української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським до Анкари, передає Еспресо.TV.
Йдеться про кримських татар, які внаслідок тимчасової окупації території АР Крим та міста Севастополя були змушені залишити місце постійного проживання.
«Згідно з документом, безповоротна допомога надається урядом Туреччини шляхом будівництва житла для представників кримськотатарського народу, а також інших пільгових категорій громадян України в загальній кількості 500 квартир: у місті Миколаєві — 200 квартир, у місті Херсоні — 200 квартир і в місті Києві — 100 квартир», — пояснили в пресслужбі президента.
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