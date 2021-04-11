Россия отказалась обсуждать в ОБСЕ ситуацию на границе с Украиной

Россия отказалась обсуждать в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ситуацию с наращиванием своего военного присутствия на границе с Украиной и в Крыму, сообщила делегация США в ОБСЕ в социальной сети Twitter.

«Мы сожалеем, что Россия не воспользовалась этой возможностью для решения проблем и снижения рисков согласно Венскому документу», — говорится в сообщении.

Ранее Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала в субботу, 10 апреля, в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск возле границы с Украиной и в Крыму. Согласно документу, страны-участницы консультируются и сотрудничают друг с другом по поводу какой-либо необычной и незапланированной активности своих вооруженных сил за пределами их обычного места расположения в мирное время.