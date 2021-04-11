«Пила 10» запущена в производство

Создатели хитовой хоррор-франшизы «Пила» уже запустили в разработку десятый фильм серии, несмотря на то, что из-за пандемии до зрителей до сих пор не добралась девятая часть.

Напомним, девятый фильм под названием «Пила: Спираль», ставший перезапуском популярной франшизы про маньяка Джона Крамера по прозвищу Конструктор, должен был выйти на экраны еще в прошлом году, но из-за карантина релиз был отложен и теперь должен добраться до кинотеатров 14 мая. Главные роли в ребуте-продолжении исполнили Крис Рок и Сэмюэл Л. Джексон.

Сообщается, что создатель франшизы Джеймс Ван выступит продюсером десятой «Пилы». Кто напишет сценарий, выступит постановщиком и сыграет ведущие партии, пока неизвестно.