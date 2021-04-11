Первый полет вертолета на Марсе отложили из-за внезапных причин

Вертолет NASA готовится полетать над Марсом. Это будет первая в истории освоения космоса попытка совершить управляемый полет на другой планете, передает Phys.Org.

Первый полет планировался приблизительно 8 апреля. Позднее стало известно, что полет состоится не раньше 11 апреля. В субботу НАСА сообщило, решило вновь перенести дату полета.

«На основе данных с вертолета Ingenuity Mars, полученных поздно вечером в пятницу, НАСА решило перенести первый испытательный полет… на срок не ранее 14 апреля», — сообщили в НАСА.

Стартовать аппарат будет с марсианского кратера Джезеро на высоту в 3 метра. В воздухе он планирует продержаться на протяжении получаса. Процесс осложняется тем, что подняться коптер нужно заставить сигналами с Земли. Гравитация на Марсе значительно уступает земной, при этом атмосферное давление на Земле, наоборот, ниже на 1%, а значит, скорость вращения лопастей на Марсе будет быстрее, чем на земле, объясняют специалисты NASA. Они уверены, что у программы есть все возможности, чтобы успешно осуществить операцию.

Если миссия пройдет успешно, NASA проведет еще более сложный тест через некоторое время.