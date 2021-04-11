Пенисы уменьшаются, всему виной — экология: врач-эпидемиолог из США забила тревогу

От промышленных химикатов уменьшаются пенисы и падает фертильность. Такое резонансное заявление сделала доктор Шанна Свон, профессор экологической медицины и здравоохранения Медицинской школы Икана нью-йоркской клиники Маунт-Синай.

Эксперт считает, что это тема вовсе не повод для шуток, а ее вывод вполне научный и имеет реальное значение. Врач более четверти века изучает, как химикаты влияют на окружающую среду и здоровье. На эту тему Свон даже написала книгу под названием «Обратный отсчет: как современный мир поставил под угрозу число сперматозоидов, изменил репродуктивное развитие мужчин и женщин и подверг опасности будущее человечества». На страницах издания доктор заявила, что «члены уменьшаются из-за загрязнения окружающей среды, причем это начинается еще в утробе матери», выдержки из книги приводит «ИноСМИ».

Свон объясняет: когда в организме беременной женщины повышается концентрация таких химических веществ, как фталаты, которые снижают уровень тестостерона, развитие гениталий ее мальчика нарушается, и это приводит к так называемому «фталатному синдрому», когда половой член становится меньше». В доказательство своей гипотезы Свон собрала и представила в книге данные, согласно которым у родившихся от матерей с более высокими концентрациями фталатов при осмотре в годовалом возрасте чаще отмечался половой член меньших размеров и не полностью опущенные яички.

Выводы Свон уже прокомментировали ее коллеги. Так, доктор медицины и доцент урологии Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета в Иллинойсе Джошуа Халперн отметил, что «оглядываться назад и сравнивать разные группы мужчин с течением времени очень сложно». По его словам, чтобы делать такие заявления, нужны более качественные исследования. В то же время специалист по женскому здоровью и доктор медицины Дженнифер Уайдер считает, что выводы Свон нельзя оставлять без внимания. По ее словам, важно хотя бы задуматься о том, как способствовать здоровому репродуктивному развитию. Например, можно было бы заменить пластиковые контейнеры для хранения продуктов и бутылки на кухне на стеклянные, керамические или металлические, чтобы снизить воздействие влияющих на гормоны химикатов. Также следует практиковать здоровое питание, регулярные физические упражнения и снизить стресс.