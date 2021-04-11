Ожирение печени становится проблемой худых — врачи

В последние годы среди худых людей растет заболеваемость жировым гепатозом. По последним данным, примерно 40% людей с данным диагнозом худые или имеют нормальный вес, отмечает Онур Япрак — профессор отделения трансплантации органов клиники Медипол Мега, пишет Turkiye, выдержки приводит «ИноСМИ».

По его словам, худые люди с ожирением печени составляют 5,1% от общей численности населения, а люди с нормальным весом и таким диагнозом — 12,1%.

Доктор отмечает, что жировая болезнь печени возникает тогда, когда более 5% клеток этого органа становятся жировыми клетками. Среди причин ожирения печени у худых людей — мутация в гене PNPLA3, наследственная предрасположенность, врожденные метаболические заболевания, нарушение метаболизма желчных кислот и холестерина в результате нарушения кишечной микробиоты, потеря мышечной ткани, дефицит белка, питание, богатое фруктозой, малоподвижный образ жизни и другие факторы.

При этом врач обеспокоен методами лечения жирового гепатоза у людей с нормальным или недостаточным весом. Чаще всего в лечении применяется похудение до 5%, поэтому пациентов, которые и так обладают низкой массой тела, лечить сложнее.