Николь Шерзингер показала как отдыхает с возлюбленным на Гавайях

42-летняя Николь Шерзингер и ее 36-летний возлюбленный Том Эванс — большие любители путешествий. Сейчас влюбленные отдыхают на Гавайских островах и делятся отпускными снимками в соцсетях.

Вчера пара отправилась на водопад Ваймано, который так впечатлил певицу, что она даже занялась медитацией под падающей водой.

Отдых влюбленные приурочили ко дню рождения бывшего регбиста, который он отметил пару дней назад. Поздравляя бойфренда с праздником, Шерзингер призналась ему в любви.

Роман Николь и Тома продолжается уже больше года. По признанию певицы, появление в ее жизни Эванса полностью изменило ее мир.

Намерения у пары более чем серьезные. Эванс и Шерзингер уже давно представили друг друга своим семьям и, по слухам, собираются обзавестись совместным жильем и подумывают о пополнении.

С Томом Николь познакомилась в 2019 году во время съемок шоу X Factor. Он пришел на проект в качестве участника, а певица была в числе судей. Искра вспыхнула между ними практически сразу, и уже через несколько месяцев они рассекретили свой роман.