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Известного боксера приговорили к 17 годам тюрьмы

Фарид Хакими (справа)

Бывший боксер-профессионал бельгиец Фарид Хакими признан виновным за серию незаконных вторжений в дома. Об этом сообщает The Brussel Times.

Преступления Хакими совершал в составе банды в период с 2015 по 2017 год. Хакими, которого считают лидером группировки, приговорили к 17 годам тюрьмы. Всего перед судом предстали 18 человек. Хакими — не единственная знаменитость, обвиненная по данному делу. Также 30-месячный условный срок за участие в одном эпизоде получил телеведущий Стефани Пауелс.

11 апреля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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