Эрдоган после переговоров с Зеленским заявил о поддержке территориальной целостности Украины Дурова убрали из списка миллиардеров » Известного боксера приговорили к 17 годам тюрьмы Бывший боксер-профессионал бельгиец Фарид Хакими признан виновным за серию незаконных вторжений в дома. Об этом сообщает The Brussel Times. Преступления Хакими совершал в составе банды в период с 2015 по 2017 год. Хакими, которого считают лидером группировки, приговорили к 17 годам тюрьмы. Всего перед судом предстали 18 человек. Хакими — не единственная знаменитость, обвиненная по данному делу. Также 30-месячный условный срок за участие в одном эпизоде получил телеведущий Стефани Пауелс.