Эрдоган после переговоров с Зеленским заявил о поддержке территориальной целостности Украины

Президент Турции Тайип Эрдоган после переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о поддержке территориальной целостности Украины и подтвердил решение не признавать «аннексию Крыма».

«Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Наша принципиальная позиция — непризнание аннексии Крыма», — заявил Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле после окончания переговоров.

Эрдоган отметил, что Турция готова оказать Киеву всю необходимую помощь для завершения кризиса на востоке Украины. При этом он подчеркнул, что верит в политическое решение этого вопроса.

«Мы обменялись мнениями о ситуации на Восточной Украине. Верим, что существующий кризис можно решим политическим, дипломатическим путем и в рамках международного права. Мы хотим, чтобы быстрее была снижена эскалация, напряженность, и в рамках минских договоренностей снова был установлен мир. Мы готовы поддерживать этот процесс», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что главная цель Турции — «сохранить Черном море как море мира, покоя и стабильности, и мы ни в коем случае не хотим увеличения градуса напряжения в нашем регионе».

Нынешнюю ситуацию на востоке Украины президент Турции назвал «тревожной».

По словам Эрдогана, Турция поддерживает «Крымскую платформу».

«В ходе работы стратегического совета высокого уровня мы подтвердили поддержку „Крымской платформы“, которая призвана объединить земли Украины. Желаем, чтобы эта платформа стала решением для крымских татар и Украины», — сказал турецкий президент.

По его словам, «повышение стандартов жизни крымских татар, которые были вынуждены покинуть свою родину, Турция рассматривает как историческую и гуманитарную обязанность».

«У нас есть проекты по строительству мечети для наших братьев крымских татар. Надеюсь, что в ближайшее время мы сделаем первый шаг для реализации этого проекта», — добавил Эрдоган.

Говоря о сотрудничестве двух стран в оборонной промышленности, турецкий лидер назвал его «важным элементом», ненаправленным против третьих стран.

«Важным элементом нашего сотрудничества является сотрудничество в оборонной промышленности. Принимая во внимание вопросы обороны и безопасности, мы начали работу в формате „2+2“ (главы МИД и Минобороны двух стран — прим. „Росбалта“). Таким образом мы усилим координацию между нашими странами. Сотрудничество между нашими странами не является инициативой, которая направлена на третьи страны», — сказал он.

Как сообщалось, Зеленский прибыл в субботу в Стамбул для участия в девятом заседании стратегического совета высокого уровня между Турцией и Украиной.