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Дурова убрали из списка миллиардеров

Павел Дуров

Журнал Forbes убрал основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова из списка арабских миллиардеров.

Еще в начале апреля Дуров указывался в качестве самого богатого жителя Дубая. Его состояние оценивается в 17,2 миллиарда долларов. Теперь в арабском списке осталось четыре человека.

На первое место Forbes поместил основателя сети торговых и развлекательных центров Majid Al Futtaim Holding (торговые и развлекательные центры) Маджида Аль Футтайма, его капитал оценивают в 3,6 миллиарда долларов. На втором месте — бывший основатель и председатель совета директоров банка Mashreqbank Абдулла Аль Гурайр, на третьем — застройщик Хуссейн Саджвани, а четверку замыкает владелец автомобильного бизнеса Абдулла Аль Футтайм.

11 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта ﻿
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