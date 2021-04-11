Дурова убрали из списка миллиардеров

Журнал Forbes убрал основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова из списка арабских миллиардеров.

Еще в начале апреля Дуров указывался в качестве самого богатого жителя Дубая. Его состояние оценивается в 17,2 миллиарда долларов. Теперь в арабском списке осталось четыре человека.

На первое место Forbes поместил основателя сети торговых и развлекательных центров Majid Al Futtaim Holding (торговые и развлекательные центры) Маджида Аль Футтайма, его капитал оценивают в 3,6 миллиарда долларов. На втором месте — бывший основатель и председатель совета директоров банка Mashreqbank Абдулла Аль Гурайр, на третьем — застройщик Хуссейн Саджвани, а четверку замыкает владелец автомобильного бизнеса Абдулла Аль Футтайм.