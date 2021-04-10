Звезда сериала «Дрянь» сыграет в новом фильме об Индиане Джонсе

Звезда сериала «Дрянь» актриса Фиби Уоллер-Бридж присоединится к актерскому составу нового фильма об Индиане Джонсе. Об этом сообщает CNN.

Какая роль была предложена британской актрисе на данный момент неизвестно. Пятый фильм об Индиане Джонсе снимет студия Lucasfilm. Режиссером новой киноленты выступит Джеймс Мэнгольд, известный по постановке оскароносной спортивной драмы «Ford против Ferrari». Премьера картины запланирована на июль 2022 года.

Ранее сообщалось, что американский актер Харрисон Форд в пятый раз сыграет роль археолога Индианы Джонса. Стивен Спилберг и Джордж Лукас не примут участие в съемках очередной картины о бесстрашном археологе.