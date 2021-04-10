Звезда «Минари» сыграет главную роль в безымянном проекте Джордана Пила

Стивен Ян, известный по роли Гленна в сериале «Ходячие мертвецы» и прошлогодней драме «Минари», получившей недавно шесть номинаций на премию «Оскар», исполнит главную роль в новом хорроре Джордана Пила. По слухам, актёр займет место Джесси Племонса, выбывшего из проекта ради съёмок у Мартина Скорсезе в «Убийцах цветочной луны».

Ранее к актёрскому составу картины присоединились Дэниэл Калуя («Психовилль», «Прочь») и Кеке Палмер («Испытание Акилы», «Стриптизёрши»). Пил в настоящий момент работает над сценарием, детали проекта держатся в тайне.

По информации Deadline, Universal планирует выпустить новинку 22 июля 2022 года. Безымянная лента станет уже третьим опытом сотрудничеством кинематографиста со студией.

Напомним, что 15 марта стали известны номинанты на «Оскар-2021». Ян стал первым американцем азиатского происхождения, получившим номинацию на премию Академии в категории «Лучшая мужская роль». В конце года должна выйти инди-драма «Люди» (The Humans) Стивена Карама, в которой Ян также исполнил главную роль.