Знаменитые высказывания принца Филиппа

1 «Англичанки готовить не умеют»(В Англии в 1966)

2 «Чем вы полощете рот? Камешками?»(Певцу Тому Джонсу в 1969 после Royal Variety Performance)

3 «Нарекаю это место открытым, как бы оно там не называлось» (при посещении Канады в 1969)

4 «Раньше все жаловались что им не хватает отдыха. Теперь они жалуются что не хватает работы» (в период рецессии в 1981)

5 «Если есть четыре ноги и это не стул, если есть два крыла, летает и это не самолет, если плавает но не подводная лодка, то кантонцы это едят»(на встрече World Wildlife Fund в 1986)

6 «Спальня здесь как будто в ней торт должен спать» (увидев чертежи дома в Sunninghill Park герцога и герцогини Йоркских в 1988)

7 «Бла-бла-бла, давай быстрее уже» (вопль с палубы Британнии в Белизе в 1994 в адрес королевы которая разговаривала с принимавшей их стороной)

8 «У нас не было никаких психологов которые носились вокруг нас кругами стоило кому-то закончить службу с вопросами «Вы в порядке? Вы уверены что у вас нет вьетнамских флэшбеков?» Мы просто держались» (про ВМВ комментируя современные методы психологической помощи военнослужащим в 1995)

9 «Как вы умудряетесь держать местных трезвыми так долго что они вождение могут сдать?» (инструктору по вождению в Обане, Шотландия, во время визита в 1995)

10 «Если игрок в крикет, например, внезапно отправится в школу и забьет кучу народу битой на смерть, что можно сделать очень легко и просто, вы что сделаете — крикет запретите?» (в 1996 в ответ на призывы на запрет на оружие после стрельбы в Данблейне)

11 «Bloody silly fool!» (в 1997, имея в виду парковщика в Кембриджском Университете, который его не узнал)

12 «Похоже индиец устанавливал» (указывая на древний электрический щит на заводе рядом с Эдинбургом в 1999)

13 «Так вы глухие? Если вы рядом с ЭТИМ находитесь, неудивительно что вы все оглохли» (глухим ученикам в Кардиффе в 1999, имея в виду школьную группу металлистов)

14 «Да они спятили должно быть» (1982 на Соломоновых островах, когда ему сообщили что ежегодный рост населения составляет 5%)

15 «Вы ведь женщина, я не ошибся?» (1984 в Кении при получении небольшого подарка от местной женщины)

16 «Побудете здесь подольше, все косоглазые станете» (1986 обращаясь к британским студентам в Китае во время официального визита)

17 «Ваша страна одна из самых отъявленных мировых центров по торговле вымирающими видами животных» (1991 в Таиланде при получении награды за сохранение животных)

18 «Нет уж, я не хочу какую-нибудь заразу подцепить» (1992 в Австралии когда ему предложили погладить коалу)

19 «Вы здесь недавно видимо — у вас еще пивного пуза нет» (британцу в Будапеште, Венгрия в 1993)

20 «Вы в основном разве не от пиратов происходите?» (богатому островитянину на Каймановых островах в 1994)

21 «Я смотрю ты умудрился добраться и тебя не съели» (фраза студенту который пешком путешествовал в Папуа Новой Гвинее, где в то время еще были племена каннибалов в 1993)

22 В Германии в 1997 он поздоровался с немецким канцлером Гельмутом Колем на международном рынке назвав его рейхсканцлером. Последний глава Германии которого так называли был Адольф Гитлер

23 «Ты для астронавта слишком жирный» (Тринадцатилетнему Эндрю Адамсу который сказал Филиппу что он хочет стать астронавтом. Салфорд 2001)

24 «Лучше бы он микрофон вообще выключил» (пробормотал на Royal Variety Performance во время выступления Элтона Джона, 2001)

25 «А вы еще копьями бросаетесь друг в друга?» (В Австралии в 2002 в разговоре с преуспевающим аборигеном предпринимателем)

26 «Ты на террористку похожа» (девушке офицеру в пуленепробиваемом жилете в Сторновее, Isle of Lewis в 2002)

27 «Вы знали что сейчас стали делать блюда из собак для анорексиков?» (слепой женщине с собакой-поводырем перед собором в Эксетере в 2002)

28 «А дизайном своей бороды вы особо не занимались, верно?» (Дизайнеру Стивену Джаджу по поводу его козлиной бородки в 2009)

29 «Сегодня тут ваших родственников полно» (посмотрев на бейдж бизнесмена Атуля Пателя на приеме во дворце для британских индийцев в 2009)

30 «Не в стрипклубе случайно?» (24-х летней Элизабет Рендл, морскому кадету Barnstaple, которая сказала что подрабатывает в ночном клубе, 2010)

31 «А трусики у вас тоже из тартана?» (показывая на традиционный национальный костюм из тартана в который была одета Аннабель Голди, шотландская глава Консервативной партии во время папского визита в Эдинбург в 2010)

32 «Куски начинают отваливаться» (по наступлении 90-ого дня рождения)

33 «Вы сколько людей сегодня утром сбили этой штукой?» (при встрече с инвалидом Дэвидом Миллером, который передвигается на скутере, в поместье Valentine в Редбридже в 2012)

34 «Меня арестуют если я это платье расстегну» (25-летней сотруднице консульства Ханне Джексон, которая была одета в платье застегнутом на молнию спереди, юбилейный визит в Бромли, Кент в 2012)

35 «Филиппины полупустые видимо остались- вы же все здесь медсестрами работаете» (при встрече с филиппинской медсестрой в лютонской больнице в 2013)

36 «Раздевание вообще в основном руками делается» (83-х летней фабричной работнице Одри Кук при обсуждении того как она в свое время вручную «раздевала»(strip — обрезала) и резала батончики Марс. 2013)

37 «(Дети) должны ходить в школы потому что родители хотят побыть одни» (вызвав хихиканье Малалы Юсафзай, выжившей после попытки ее убийства Талибаном во время кампании за права девочек ходить в школу без страха, 2013)

38 «Да делай ты уже свой f%cking снимок» (устав ждать фотографа RAF во время празднования 75 годовщины Битвы за Британию, 2015)

39 «Вы как будто голодаете тут» (пенсионеру во время визита в дом престарелых в Чартерхаусе в 2017)

40 «А я тут всего лишь bloody амеба получается» (комментируя решение королевы о том что дети должны быть Виндзорами, а не Маунтбатенами)

41 «Джентльмены, пора нам наконец вытащить наши пальцы(из жопы)» (в адрес отраслевой партнерской ассоциации по поводу неэффективности британской экономики, 1961)

42 «Вы сейчас спросили когда помрет королева?» (на вопрос о том когда принц уэльский займет трон)

43 «Если бы ему удалось похитить Анну, она бы ему в плену устроила» (по поводу попытки похищения принцессы Анны в 1974)

44 «Хорошо бы он себе шею свернул» (когда фотограф снимавший королевский визит в Индию упал с дерева)

45 «Если он не пердит и не ест сено, он ей не интересен» (по поводу принцессы Анны)

46 «Если мужчина открывает дверь перед женой то это либо новая машина либо новая жена» (по поводу брака)

47 «Приятно для разнообразия побывать в стране, которой не управляет ее народ» (Альфредо Стросснеру, парагвайскому диктатору)

48 «Ты где достала такую шапку?» (королеве на ее коронации)