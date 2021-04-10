Заходившую в Крым яхту «кума Путина» Медведчука арестовали

В Херсоне наложили арест на яхту «Романс-1», принадлежащую пророссийскому политику, депутату Верховной рады Украины Виктору Медведчуку. Об этом со ссылкой на решение горсуда сообщила прокуратура украинской «автономной республики (АР) Крым».

Постановление об аресте вынесено в связи с тем, что судно «нарушило порядок въезда/выезда на оккупированный полуостров». Отмечается, что речь идет о заходе яхты в Ялту и Севастополь, состоявшихся в октябре 2017 года.

Киев после того, как полуостров присоединила Россия, ввел запрет на функционирование его портов. По этой причине возбуждено уголовное дело, ответственность грозит и экипажу судна.

Медведчук является лидером партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», СМИ называют его «кумом» российского президента. Недавно нардеп попал под санкции, наложенные президентом Украины Владимиром Зеленским.