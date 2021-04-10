Власти КНР оштрафовали Alibaba на крупнейшую в истории страны сумму
Государственное управление по контролю за рынком КНР оштрафовало компанию Alibaba на крупнейшую в истории страны сумму — 18,22 миллиарда юаней (2,78 миллиарда долларов) за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом говорится в заявлении регулятора, передает ТАСС.
Расследование подтвердило, что Alibaba проводила политику, принуждающую потребителя пользоваться своими услугами «без права выбора».
По информации регулятора, действия компании негативно отразились на конкурентной среде китайского рынка электронной коммерции.
Китайский интернет-гигант признал правильность решения властей КНР о взыскании с нее штрафа, разместив соответствующее заявление на своем сайте.
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