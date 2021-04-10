В Приднестровье у самых границ Украины засняли передвижение российских военных

Колонна российской бронетехники замечена всего в 13 км к западу от Украины, в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Об этом со ссылкой на популярный телеграм-канал NEXTA Live сообщает «Русская планета».

БТРы попали на видео возле аэродрома Тирасполь.

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В сообщении территорию Приднестровья называют «идеальным плацдармом для неожиданного наступления в тылы украинской армии».

Напомним, что в ПМР присутствуют российские миротворцы.

Между тем Украина бьет тревогу из-за стягивания российских войск к Донбассу, то есть своим восточным границам, и наращивания военной мощи в Крыму. Запад призывает Москву прекратить «запугивать» соседнюю страну, но в Кремле заявляют, что военные передвигаются на своей территории и никому не угрожают.