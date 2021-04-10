В Корее показали первый стелс-истребитель собственной разработки

Korean Aerospace Industries

Южная Корея представила первый образец перспективного многофункционального истребителя KF-X. Этот боевой самолет относится к поколению 4++ и, как ожидается, получит в войсках обозначение KF-21 Borame. Как сообщает CNN World, на презентации объявили, что до 2028 года в войска поступит 40 истребителей этого типа.

Южная Корея при участии Индонезии разрабатывает KF-X с 2016 года как дешевую альтернативу американскому F-35. В отличие от американского истребителя, у Borame нет внутренних точек подвески вооружений, которые нужны для снижения заметности. Это не позволяет отнести его к пятому поколению. При этом он сможет летать быстрее, чем F-35 — до скорости в 1,9 Маха. На внешней подвеске он сможет нести до 10 ракет воздух-воздух или воздух-земля.

Самолет разрабатывается сразу в одно- и двухместном вариантах, длина истребителя составляет 16,9 метра, высота — 4,7 метра, размах крыла —11,2 метра, а максимальная взлетная масса — 25,4 тонны.

Авиастроительная корпорация Korean Aerospace Industries представила первый изготовленный образец KF-X на торжественной церемонии в штаб-квартире компании в Сачхоне. До конца 2021 года будут построены еще два самолета, и еще три — в первой половине 2022 года. Кроме того, корпорация построит еще два образца для наземных испытаний.

Истребитель выйдет в серийное производство в 2026 году. На церемонии объявили, что 2028 году Южная Корея рассчитывает получить 40 истребителей, и еще 100 — к 2032 году. Они заменят устаревшие самолеты F-4 Phantom II и F-5 Freedom Fighter/Tiger II.

Южная Корея ускорила разработку собственного истребителя в 2016 году, после того как США отказались передать ей технологии F-35. В течение двух лет инженеры корпорации Korean Aerospace Industries завершили эскизное проектирование KF-X, и уже через год приступили к производству компонентов для первого летного образца. Его окончательная сборка закончилась в марте.