В Британии обнаружили новый вид потенциально опасного коронавируса

Исследователи собрали образцы фекалий более 50 малых летучих мышей в Сомерсете, Глостершире и Уэльсе и отправили их на вирусный анализ. В результате секвенирования генома был выявлен новый коронавирус в одном из образцов, который ученые назвали RhGB01. Он относится к сарбековирусам, то есть коронавирусам, связанным с атипичной пневмонией.

Специалисты утверждают, что малые подковообразные летучие мыши наверняка являются носителями вируса уже в течение длительного времени. RhGB01 вряд ли представляет прямую опасность для человека, однако он может мутировать в будущем, если человек, больной COVID-19, передаст SARS-CoV-2 летучей мыши-носительнице. Поэтому люди, которые могут контактировать с этими животными, например, спелеологи, должны носить средства индивидуальной защиты.

Подобные вирусы были обнаружены у других видов подковообразных летучих мышей в Китае, Юго-Восточной Азии и Восточной Европе.