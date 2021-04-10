«  
  »

Ученые придумали клей для мозга

В США разработан клей для мозга — репаративный гидрогель, имитирующий состав и механику мозга. Это вещество призвано помочь людям с инвалидностью после черепно-мозговой травмы.

Как сообщает телеканал «Наука», гидрогель создан биотехнологической компанией Regenerative Biosciences Center в Университете Джорджии (США). Гель не только защищает от потери мозговой ткани после тяжелой травмы головы, но и способствует функциональному восстановлению нервной системы. «Клей» имитирует структуру и функцию сахарной сети, поддерживающей клетки мозга, а также содержит ключевые структуры, которые связываются с основным фактором роста фибробластов и нейротрофическим фактором мозга. Это защитные белковые факторы, которые могут повысить выживаемость и восстановление клеток мозга после тяжелой травмы.

По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, около 5,3 млн человек в США живут с постоянной инвалидностью, связанной с черепно-мозговой травмой. Повреждение головного мозга после значительной ЧМТ обычно приводит к обширной потере тканей и длительной инвалидности. В настоящее время не существует клинических методов лечения, позволяющих предотвратить когнитивные нарушения или потерю тканей.

10 апреля, 2021 | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  