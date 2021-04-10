Убивают безоружных, а трупы бросают в храмы: силовики Мьянмы продолжают убивать детей и демонстрантов

Столкновения с силовиками произошли в городе Пегу на юге Мьянмы. В ходе акций против военного переворота демонстрантов расстреливали военные. Потом тела убитых они собрали в один из буддистских храмов. По словам очевидцев, столкновения продолжались до полуночи. «Слышали, что тела убитых вывозят на военных автомобилях», — рассказали местные жители, которых цитируют СМИ. По их словам, силовики применили против демонстрантов тяжелое вооружение. При этом свои дома в районе покинули тысячи граждан.

Всего с февраля, когда случился военный переворот, убиты почти 700 человек, в том числе около 50 детей.

Пресс-секретарь армии Мьянмы генерал Зау Мин Тун, которого цитирует телеканал Myawaddy, на одной из пресс-конференций попытался оправдать стрельбу сил безопасности на протестных акциях. Он заявил, что в ходе столкновений были убиты 16 полицейских. При этом сами протестные акции, по его словам, финансируются извне. Тун добавил, что «вмешательство сил безопасности уместно». Суд хунты в Мьянме уже приговорил к смертной казни 19 человек, обвиняемых в причастности к смерти военного 27 марта в Янгоне. Это первое решение о смертной казни, принятое военной хунтой после переворота в Мьянме.

Напомним, 1 февраля в Мьянме армия объявила о захвате власти, задержав министра иностранных дел и государственного советника, а также 24 министров и их заместителей. Власть сейчас находится в руках начальника Генштаба ВС Мьянмы.