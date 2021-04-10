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Том Холланд сыграет в сериале Apple о душевнобольных

Том Холланд сыграет в сериале Apple о душевнобольных

Исполнитель роли Человека-паука в киновселенной Marvel Том Холланд подписал контракт с компанией Apple об участии в многосерийном проекте под названием «The Crowded Room» («Переполненная комната»). По сведениям издания The Hollywood Reporter, речь идет об антологии, посвященной реально существовавшим людям с серьезными психиатрическими заболеваниями.

В первом сезоне шоу, которое планируется разделить на десять эпизодов, авторы расскажут историю Билли Маллигана, ставшего первым человеком, оправданным за преступление из-за подтвержденного специалистами множественного расстройства личности (теперь известного как Диссоциативное расстройство личности). Холланд также выступит продюсером шоу, основанного на сценарии, который подготовил Акива Голдсман. Съемочный график и возможная дата релиза потоковым сервисом Apple TV+, пока не уточнялись.

Напомним, что последней на момент написания данной заметки работой актера стала роль в фантастическом триллере «Поступь хаоса». В декабре поклонники его таланта смогут вновь увидеть его на экранах в образе Человека-паука, когда в прокат выйдет третий фильм о супергерое.

10 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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