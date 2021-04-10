Spiegel: Россия обвинила Германию в помощи Навальному при создании фильма про «дворец Путина»

По данным издания, посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев 16 февраля посетил министерство иностранных дел ФРГ.

На встрече дипломат заявил, что фильм Навального с обвинениями в коррупции против Путина мог быть сделан только с помощью немецкого правительства.

«Берлин, таким образом, стал сообщником кремлевского критика», — пишет издание.

Кроме того, Нечаев пожаловался государственному секретарю МИД ФРГ Мигелю Бергеру, что немецкие власти разрешили Навальному съездить в Дрезден после его лечения в берлинской клинике в декабре 2020 года. Там Навальный снял кадры перед многоквартирным домом, в котором во времена ГДР жил сотрудник КГБ Путин.

Посол также раскритиковал, что немецкие власти предоставили Навальному доступ к архиву документов Штази, где он просматривал документы о Путине.

«Обвинения из Москвы иллюстрируют, насколько Кремль расстроен фильмом Навального», — заключает издание.

Напомним, 19 января команда оппозиционного политика Алексея Навального выпустила на YouTube фильм о так называемом «дворце» Путина под Геленджиком. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, а затем и сам Путин заявили, что ни президенту, ни его родственникам «дворец» не принадлежит, но назвать собственника отказались. Позднее бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что территория принадлежит ему, на ней строится апарт-отель. К настоящему моменту фильм собрал 115 млн просмотров.