Раскрыто последнее желание принца Филиппа

По его словам, герцог «очень хотел мирно умереть» в Виндзорском замке. «Филип не хотел суеты. Он хотел делать все по-своему до конца», — пояснил собеседник издания.

Кроме того, принц Филипп выразил желание не проводить государственные похороны, несмотря на то, что имел право на них, поскольку он был мужем королевы. Вместо этого будут организованы военные похороны с частной службой в часовне Святого Георгия в Виндзоре, уточняет The Mirror.

Принц Филипп скончался 9 апреля в Виндзорском замке в возрасте 99 лет. Через два месяца, 10 июня, ему должно было исполниться 100 лет. Причины смерти не называются, в Британии объявлен 20-дневный общенациональный траур.