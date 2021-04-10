Пепел от вулкана на Карибах покрыл крыши домов, дороги и автомобили

Жители острова Сент-Винсент карибского государства Сент-Винсент и Гренадины в субботу проснулись от грохота, исходящего от вулкана Ла Суфриер, что по-французски означает «выход серы», который начал извергаться в пятницу, сообщает Reuters.

Накануне вулкан, который «спал» с 1979 года, выбросил столб пепла на высоту 10 километров. В городе Кингстаун пепел засыпал крыши домов, автомобили и дороги.

Премьер-министр страны Ральф Гонсалвес отдал приказ об эвакуации.

Агентство напоминает, что наиболее разрушительное извержение Ла Суфриер произошло в 1902 году, тогда погибли более тысячи человек.