От первой встречи до последней годовщины: история любви принца Филиппа и королевы Елизаветы II в датах, цитатах и фото

9 апреля в возрасте 99 лет скончался муж королевы Елизаветы II принц Филипп. Вместе супруги были на протяжении более чем семи десятилетий. В связи с печальными новостями вспоминаем, как развивались эти отношения и какими они были.

1934

Считается, что Елизавета познакомилась с будущим мужем в подростковом возрасте, но в действительности самая первая встреча будущих супругов произошла еще раньше. 8-летняя Елизавета и 13-летний Филипп впервые увидели друг друга на свадьбе его двоюродной сестры, греческой принцессы Марины, и принца Георга, герцога Кентского (он приходится Елизавете дядей). Елизавета и ее супруг, кстати, являлись дальними родственниками: оба были праправнуками королевы Виктории. Впрочем, для европейских королевских семей это не особая редкость.

1937

Будущие муж и жена снова оказались на одном и том же мероприятии — коронации Георга VI, отца Елизаветы II.

1939

Официально знакомством считается встреча 13-летней Елизаветы и 18-летнего Филиппа во время визита ее семьи в Королевский военно-морской колледж в Дартмуте, принц Греческий был там в числе кадетов. Гувернантка Елизаветы Марион Кроуфорд потом писала в дневнике, что ее воспитанница «не сводила глаз» с молодого человека. И это не удивительно — юный Филипп явно умел производить впечатление на девушек. Вот как его описывает Vanity Fair со слов биографов:

Шести футов ростом (1,83 м, — прим.ред.), с ярко-голубыми глазами, точеными чертами лица и светлыми волосами, Филипп был настоящим Адонисом, атлетичным и привлекательным, излучающим уверенность и даже дерзость, находчивым и бойким, но в то же время — своего рода одиночкой. Колкость была для него скорее защитной реакцией.

В то время как Лилибет (так в семье называли Елизавету) сразу же заинтересовалась новым знакомым, сам он, по наблюдениям все той же Марион Кроуфорд, «не оказывал особых знаков внимания». Однако с того визита между молодыми людьми началась переписка. Она продолжалась, пока Филипп служил на флоте во время Второй мировой войны, и постепенно стала выходить за рамки дружеской.

В те годы принц иногда приезжал навестить семью девушки. Говорят, что симпатия между ними стала очевидной, когда в 1943 году Филипп снова прибыл в Виндзорский замок — на празднование Рождества. Георг VI считал, что его 17-летней дочери еще рано всерьез думать о замужестве, но Филипп ему нравился: король писал его матери, что принц кажется ему «интеллигентным, с хорошим чувством юмора и правильным ходом мыслей».

При этом не секрет, что окружение Елизаветы в целом не считало Филиппа идеальной партией для нее. Финансовое состояние потенциального жениха оставляло желать лучшего, как, в общем-то, и репутация его семьи. Греческого короля Константина I, дядю Филиппа, свергли и изгнали из страны вместе со всеми родственниками. Родители Филиппа расстались, мать попала в психиатрическую лечебницу с диагнозом «шизофрения», отец крутил романы в Монте-Карло, а за обучение сына в Англии платили друзья семьи и родственники. Плюс — Филипп с юности отличался не самым покладистым характером.

Словом, не все в биографии и личности жениха устраивало окружение невесты. Тем не менее переписка между ним и юной Елизаветой становилась все более романтичной, а позднее близким наследницы престола стало понятно, что предложение руки и сердца — всего лишь вопрос времени.

1946

Поворотный момент произошел летом 1946-го, когда Филипп проводил каникулы вместе с семьей своей избранницы в замке Балморал. После войны он окончательно обосновался в Лондоне и все больше времени посвящал общению с дочерью короля: они вместе обедали во дворце, вели долгие разговоры, прогуливались, часто компанию им составляла младшая сестра Лилибет Маргарет. Как пишут биографы, для Елизаветы общение с принцем было как «глоток свежего воздуха в ее четко структурированной жизни». По словам двоюродной сестры Филиппа Патриции Маунтбеттен, он тоже по-настоящему влюбился, тем более что принцесса была «красивой, веселой и интересной».

Филипп обладал способностью искренне любить, эту способность просто нужно было в нем раскрыть, и Елизавете удалось это сделать… Он более чувствительная личность, чем можно предположить. У него было непростое детство, так что жизнь заставила его внешне ожесточиться, чтобы не сломаться,

— отмечала Патриция.

Когда Филипп сделал Елизавете предложение, она сразу же ответила согласием (насколько известно прессе — даже не советуясь с родителями). Георг VI, впрочем, тоже не препятствовал, но настоял, чтобы о помолвке объявили на следующий год, когда Елизавете исполнится 21. Помолвочное кольцо было создано лондонским ювелиром Филиппом Антробусом с использованием бриллиантов из фамильной тиары матери жениха.

1947

Влюбленные послушно выдержали паузу, а в июле 1947 года было объявлено о помолвке наследницы престола. Нельзя сказать, что это стало большой неожиданностью, ведь слухи о женихе принцессы уже ходили. Елизавета и Филипп не появлялись на публике вдвоем, но, к примеру, осенью 1946 года на свадьбе той самой Патриции Маунтбеттен фотокамеры запечатлели момент, когда они обменивались многозначительными взглядами. Дворец никак не комментировал слухи до самого объявления о грядущей свадьбе. Перед торжеством Филипп отказался от своих прошлых титулов (принц Греческий, принц Датский), принял британское подданство, перешел из православного христианства в англиканство и получил новые титулы, став герцогом Эдинбургским, графом Марионетским, бароном Гринвичским. В качестве фамилии он взял англоязычную версию фамилии своей матери Алисы Баттенберг — Маунтбеттен.

Свадебная церемония прошла 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве, на нее пригласили около 2000 гостей. Интересно, что с утра в день свадьбы Филипп бросил курить — отказался от привычки, которая раздражала его невесту, и так порядком уставшую от курения отца.

Король настоял на том, чтобы торжество не было слишком пышным, ведь оно стало первым крупным официальным событием Великобритании после войны, от которой страна еще не успела прийти в себя. На церемонию Елизавета прибыла в платье дизайнера Нормана Хартнелла, украшенном 10 000 жемчужин. Ну а фату она покупала себе сама, накопив для этого карточки, по которым в то время населению выдавали одежду и продовольствие. Их принцессе, кстати, присылали женщины со всей страны, но воспользоваться ими она бы не смогла — карточки были именными. После венчания только 150 гостей (что совсем мало для королевской церемонии) отправились на свадебный банкет в Букингемском дворце.

Медовый месяц молодожены провели в семейном поместье Маунтбеттенов в Хэмпшире, а затем в шотландской резиденции английских правителей, замке Балморал.

1948

14 ноября 1948 года появился на свет первенец пары, принц Чарльз. Роды проходили в Букингемском дворце, где специально для этого была оборудована одна из спален.

Филипп тогда отправился служить на Мальту, Елизавета с сыном остались в Англии, но она постаралась сделать все возможное, чтобы больше времени проводить вместе с супругом. Едва Чарльз отметил первый день рождения, вылетела к мужу на Мальту, оставив ребенка на попечение нянь и родственников. Так какое-то время Елизавета жила на две страны, проводя длительные периоды с Филиппом. Ее двоюродная сестра Маргарет Роудс говорит:

Думаю, это был один из самых счастливых для нее периодов — почти обычная жизнь, когда она могла общаться с женами других военных, ходить в парикмахерскую, в кафе и по магазинам.

1950

У Елизаветы и Филиппа родилась дочь, которую назвали Анной. Вскоре Елизавета снова стала надолго улетать на Мальту. Но уже к лету следующего года и она, и ее супруг вернулись в Англию, когда здоровье короля Георга VI начало стремительно ухудшаться. Филиппу пришлось завершить военную карьеру, что далось ему довольно непросто.

Выбора не было. Это жизнь, нужно идти на компромиссы. Я просто принял это,

— говорил он впоследствии.

1953

25-летняя Елизавета взошла на трон после того, как в феврале 1952-го скончался ее отец. Когда произошла трагедия, принцесса с мужем находились в Кении, и ее провозгласили королевой сразу же после смерти Георга VI. Следующим летом в Вестминстерском аббатстве прошла церемония коронации, где присутствовали примерно 8000 приглашенных.

В новом качестве у Елизаветы II появилось огромное количество обязанностей, жизнь пары изменилась в одночасье. Не все перемены пришлись принцу Филиппу по душе: известно, например, что он не любил Букингемский дворец и хотел, чтобы семья продолжала жить в Кларенс-хаусе, однако Елизавета прислушалась к рекомендациям правительства, и супруги переехали. Также Филиппу пришлось смириться с тем, чтобы его жена и дети носили фамилию Виндзор, при том, что он настаивал на варианте Маунтбеттен. Говорят, принц жаловался друзьям по поводу того, что он «единственный мужчина в стране, которому нельзя дать детям свою фамилию».

В том же 1953-м супруги отправились в мировое турне, занявшее 5,5 месяцев, оставив в Лондоне с бабушкой 5-летнего Чарльза и 3-летнюю Анну. По словам биографов, поддержка Филиппа была очень важна для Елизаветы, у которой после общения с огромным количеством людей в ходе этого путешествия в прямом смысле начинался нервный тик (иногда королеве нужно было пожать несколько тысяч рук за один день).

1960

В феврале супруги снова стали родителями: на свет появился мальчик, которого назвали Эндрю — в честь покойного отца принца Филиппа. За несколько дней до этого события Елизавета II объявила, что отныне ее дети будут носить двойную фамилию — Маунтбеттен-Виндзор. Это решение она ранее озвучила премьер-министру Гарольду Макмиллану, и тот написал в своем дневнике:

Королева делает все, чтобы угодить мужу, которого безумно любит… Меня расстраивает только то, что в этом вопросе принц проявляет к королеве практически жестокость.

1964

Младший сын пары принц Эдвард родился 10 марта 1964-го.

1972

С 25-летием семейной жизни Елизавету и Филиппа поздравляли жители самых разных стран мира: было объявлено о 15 тысячах писем и 2,5 тысячах поздравительных телеграмм, присланных во дворец официальными лицами и простыми гражданами со всех концов света.

1992

Непростой год в жизни семьи, королева даже называла его ужасным. Только за этот год произошло сразу несколько громких и не слишком приятных для дворца событий: принц Чарльз и принцесса Диана разъехались, принц Эндрю расстался с Сарой Фергюсон, а принцесса Анна — с Марком Филлипсом.

1997

Королева и ее муж отметили 50-ю годовщину свадьбы, устроив торжественный прием. Принц Филипп, произнося тост за свою супругу, отметил:

Думаю, главный урок, который мы усвоили, — это то, что важнейшая составляющая счастливого брака — толерантность. А этим качеством королева обладает в избытке.

Елизавета II же сказала о муже следующее:

Он всегда придавал мне силы и поддерживал, все эти годы. Вся семья, эта страна и другие страны многим ему обязаны — возможно, мы даже не представляем, насколько.

2017

В 70-ю годовщину свадьбы Елизаветы II и принца Филиппа дворец опубликовал их новые семейные фото. Именно тогда супруги вошли в историю как первая королевская пара, отметившая 70-летие брака (в Англии эту дату называют платиновой свадьбой).

В том же году Филипп официально оставил свои общественные обязанности, возложенные на него как на члена королевской семьи, при этом продолжил сопровождать королеву на публичных мероприятиях. К тому времени герцог Эдинбургский успел совершить более 22 000 «сольных» выходов в свет, около 600 раз в одиночку наносил визиты в другие страны и произнес примерно 5,5 тысяч речей.

2020

В ноябре 2020-го королева и ее супруг принимали поздравления с 73-летием свадьбы, и, к сожалению, эта годовщина стала последней. В тот день официальный аккаунт королевской семьи представил ранее не публиковавшееся фото, сделанное во время медового месяца пары.

Чуть раньше, летом, был обнародован новый снимок супругов, приуроченный к празднованию 99-летия Филиппа.

Напомним, что до своего 100-летия принц не дожил всего пару месяцев: юбилей он отметил бы 10 июня.