Навального «целенаправленно пытают» в тюрьме: депутаты бундестага осудили действия российских властей

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный находится в колонии, условия в которой являются «целенаправленными пытками» и несовместимы с Европейской конвенцией по предупреждению пыток. Об этом говорится в письме депутатов германского бундестага Навальному, выдержки из документа приводит журнал Der Spiegel.

В письме депутаты подчеркивают, что нельзя закрывать глаза, «если режим (российского президента Владимира — ред.) Путина вновь подвергнет жизнь Навального опасности».

Под письмом подписались уполномоченная правительства ФРГ по правам человека Бербель Кофлер, член внешнеполитического комитета бундестага от фракции «зеленых» Юрген Триттин, глава делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы Андреас Ник, эксперт фракции СвДП по странам Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы Рената Альт. Все они выразили «полную солидарность» с российским оппозиционером.

Напомним, Навальный содержится в ИК-2 в Покрове. 31 марта он объявил голодовку и требует допустить к нему врача, так как испытывает постоянные боли в спине, ногах. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна.

По решению суда политику был заменен условный срок на реальный, с учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.