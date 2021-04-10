На Полтавщині поліцейські взяли під опіку вагітну матір з 4 дітьми, яка втекла від домашнього кривдника за 300 км

Від випадкової попутниці водій дізнався, що вона шукає захисту від домашнього кривдника, розповідає Еспресо.TV.

Поліцейський з’ясував, що окрім 2-річної донечки 30-річна жінка виховує ще трьох синів (яким 11, 8 та 6 років). Сварку, що підштовхнула матір до втечі, старші діти не бачили — від початку карантину вони проживали з бабусею, у Полтаві.

«Бійки доходили до того, що навіть ножі кидалися і все, що під руками. Він навіть палець собі зламав, коли кидав у мене мікрохвильову піч. Він не хотів працювати, тільки пиячив. Я ж бралася за будь-яку роботу», — наводить слова потерпілої Національна поліція.

Молода мама планує будувати нове життя у Полтаві. Насамперед вона прагне, щоб у дітей був свій «куточок» і дитинство без агресії та зневаги.

Однак для того, щоб ці мрії стали дійсністю потрібно, для початку, до народження п’ятої дитини владнати проблеми з документами. Допомогти у вирішенні цієї справи пообіцяли полтавські поліцейські.