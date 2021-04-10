На Полтавщині поліцейські взяли під опіку вагітну матір з 4 дітьми, яка втекла від домашнього кривдника за 300 км

Поліцейський з Дніпропетровської області, який на власному автомобілі прямував у бік Полтавщини, побачив на узбіччі автошляху вагітну матір з дитям
Від випадкової попутниці водій дізнався, що вона шукає захисту від домашнього кривдника, розповідає Еспресо.TV.
Поліцейський з’ясував, що окрім 2-річної донечки 30-річна жінка виховує ще трьох синів (яким 11, 8 та 6 років). Сварку, що підштовхнула матір до втечі, старші діти не бачили — від початку карантину вони проживали з бабусею, у Полтаві.
«Бійки доходили до того, що навіть ножі кидалися і все, що під руками. Він навіть палець собі зламав, коли кидав у мене мікрохвильову піч. Він не хотів працювати, тільки пиячив. Я ж бралася за будь-яку роботу», — наводить слова потерпілої Національна поліція.
Молода мама планує будувати нове життя у Полтаві. Насамперед вона прагне, щоб у дітей був свій «куточок» і дитинство без агресії та зневаги.
Однак для того, щоб ці мрії стали дійсністю потрібно, для початку, до народження п’ятої дитини владнати проблеми з документами. Допомогти у вирішенні цієї справи пообіцяли полтавські поліцейські.
- Від початку року у Полтаві поліція зареєструвала понад 900 звернень громадян з приводу домашнього насильства. З них понад 320 викликів дійсно вимагали правового втручання поліції.
- За виявленими фактами були складені адміністративні протоколи за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (вчинення домашнього насильства). Також було винесено 70 термінових приписів, які забороняють кривднику знаходитися в спільному помешканні, входити до цього помешкання та спілкуватися з постраждалою особою у будь-якій формі.
- Правоохоронці радять у випадках домашнього насильства негайно телефонувати за номером 102, щоб обов’язково зареєструвати цю подію та надати можливість поліції вчасно припинити правопорушення. Це стосується не тільки постраждалої особи, але й свідків.
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