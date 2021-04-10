Мена Сувари впервые стала мамой

Мена Сувари

42-летняя звезда фильмов «Американский пирог» и «Красота по-американски» Мена Сувари и ее супруг Майкл Хоуп впервые стали родителями — у пары родился сын, которого они назвали в честь покойного отца Майкла Кристофером Александром.

Представители актрисы сообщили изданию People, что малыш и мама чувствуют себя хорошо.

Радостной новостью о беременности Сувари поделилась в октябре в инстаграме, опубликовав снимок с округлившимся животом.

Чуть позже звезда рассказала изданию People, что они с мужем столкнулись с некоторыми трудностями при зачатии первенца — забеременеть Мена не могла в течение нескольких месяцев. Но только после того, как она отпустила ситуацию и сосредоточилась на работе, узнала, что станет матерью.

По словам Мены, она испытывала некоторое давление со стороны окружающих из-за своего возраста. Однако, по ее мнению, это далеко не главный фактор в вопросе планирования беременности.

Когда мне было 30 с лишним, меня постоянно об этом спрашивали. Это вселяет в тебя некий страх. Потребовалось проделать много работы, чтобы действительно отойти от этого и начать доверять своему собственному телу,

— говорила она.

Замуж за Хоупа Сувари вышла в 2018 году. Свадьба пары была тайной и скромной — на торжество влюбленные пригласили только родных и близких друзей. Для актрисы этот брак стал третьим.