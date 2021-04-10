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Мегшан Маркл решила игнорировать похороны принца Филиппа

Принц Гарри вернется в Великобританию, чтобы присутствовать на похоронах своего деда, герцога Эдинбургского принца Филиппа. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что жена принца Гарри Меган Маркл не сможет сопровождать мужа — врачи не рекомендовали актрисе испытывать дополнительные нагрузки в связи с беременностью.

10 апреля Букингемский дворец объявил, что похоронная церемония принца Филиппа состоится 17 апреля. Отмечается, что до даты похорон Великобритания будет соблюдать восьмидневный национальный траур, члены королевской семьи — две недели.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии COVID-19 похороны мужа британской королевы Елизаветы II принца Филиппа могут пройти без массовых мероприятий. Отмечалось, что на похоронах не смогут присутствовать все члены королевской семьи. Кроме того, из-за коронавирусных ограничений в похоронах вряд ли будут участвовать королевские особы из других стран и главы стран Содружества наций (государств, в прошлом входивших в состав Британской империи).

10 апреля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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