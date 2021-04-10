Вчера из жизни ушел принц Филипп, не дожив до столетнего юбилея два месяца. Проводить деда в последний путь приедет его внук Гарри, который год назад покинул Великобританию с женой Меган Маркл, отказавшись от королевских обязанностей. Сегодня же стало известно, будет ли Меган сопровождать избранника во время траурной церемонии.
Во-первых, Маркл находится на поздних сроках беременности (Меган ждет девочку, которая станет для нее вторым ребенком, — прим. «СтарХита») и после пережитого прошлым летом выкидыша с особой тщательностью следит за своим здоровьем, по возможности отказываясь от длительных поездок. Во-вторых, воссоединение с королевской семьей, по мнению публики, будет выглядеть кощунственным со стороны брюнетки, которая еще месяц назад дала скандальное интервью Опре Уинфри, где обвинила родных супруга в расизме и предвзятом отношении к себе
«Спасибо за ваши услуги… Вас будет очень не хватать», — Меган уже выразила скорбь публично на своем с Гарри сайте.
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