«Он сказал, что хочет быть со всеми и уже договорился о возвращении домой», — отметил источник, говоря о возвращении Гарри в Великобританию. Что касается Меган, то она, согласно сообщению инсайдеров, предпочла остаться дома, в США, и на то есть свои причины.

Во-первых, Маркл находится на поздних сроках беременности (Меган ждет девочку, которая станет для нее вторым ребенком, — прим. «СтарХита») и после пережитого прошлым летом выкидыша с особой тщательностью следит за своим здоровьем, по возможности отказываясь от длительных поездок. Во-вторых, воссоединение с королевской семьей, по мнению публики, будет выглядеть кощунственным со стороны брюнетки, которая еще месяц назад дала скандальное интервью Опре Уинфри, где обвинила родных супруга в расизме и предвзятом отношении к себе

«Спасибо за ваши услуги… Вас будет очень не хватать», — Меган уже выразила скорбь публично на своем с Гарри сайте.