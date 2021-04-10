Марсианский вертолет впервые провел тестовое включение (видео)

Первый внеземной дрон «Индженьюити» успешно раскрутил винты до 50 оборотов в минуту, проверив их работоспособность. Это означает, что вертолет готов совершить свой первый полет вечером 11 апреля, сообщается в твиттере миссии.

«Индженьюити» прибыл на Марс в феврале этого года, он был закреплен на днище марсохода NASA «Персеверанс». Ожидается, что за один марсианский месяц беспилотный вертолет продемонстрирует способность летать в разреженной атмосфере и возможность проводить аэроразведку местности. Общая масса дрона составляет 1,8 килограмма, полезная нагрузка состоит из цветной камеры, а подъемную силу создают два соосных контрвращающихся 1,2-метровых пропеллера из углеродного композита. Максимальная дальность полета дрона составляет 300 метров, максимальная высота подъема — 5 метров, а длительность одного полета может быть до 90 секунд.

В начале апреля ровер развернул вертолет на аэродроме, который представляет собой лишенную камней площадку 10×10 метров. Дрон успешно пережил первую ночь на Марсе, а 7 апреля инженеры разблокировали винты, которые немного шевельнулись. Затем специалисты дали дрону команду на тестовую раскрутку лопастей до скорости в 50 оборотов в минуту, а 9 апреля получили снимки, сделанные «Персеверансом», которые подтвердили успешность раскрутки. Таким образом, вертолет готов к проведению первого полета, длительностью 20-30 секунд, который намечен на вечер 11 апреля.

В дальнейшем дрон должен совершить еще ряд полетов, которые, однако, ограничены характеристиками самого дрона. Во-первых, «Индженьюити» не способен совершать полеты очень поздно вечером и ночью (из-за невозможности навигации), а также утром и днем (из-за расхода заряда батарей на обогрев аппарата), таким образом для полетов остается поздний день и начало вечера. Во-вторых, угрозу для дрона представляют резкие порывы ветра во время взлета и посадки дрона, из-за чего специалистам нужно отслеживать метеосводки от ровера. Наконец, еще одно ограничение касается длительности полета дрона (не более 90 секунд) и связано с ограниченностью заряда батарей.