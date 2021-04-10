Кэтрин Зета-Джонс похвасталась идеальной фигурой в 51 год

Известная актриса Кэтрин Зета-Джонс раскрыла поклонникам свои секреты, как сохранить формы. Звезда откровенничала для издания Wall Street Journal.

По ее словам, для того, чтобы иметь стройную фигуру, она полностью отказалась от сладкого.

Кроме этого Кэтрин регулярно занимается спортом. Она тренируется на беговой дорожке и элипсе, а также ежедневно актриса «безостановочно танцует целый час».

Некоторые сложности с поддержанием фигуры у кинозвезды возникли во время карантина, когда вся семья находилась дома и вместе питалась три раза в день.

«От искушения десерта в кругу семьи удержаться было очень сложно», — отметила актриса.

Однако, это время знаменитая мать все-равно считает одним из лучших, ведь вся семья была в сборе, что очень редко в обыденной жизни.

Кэтрин поделилась изумительными снимками, подтверждающие ее работу над собой, и завоевала очередной шквал восхищения от своих поклонников.