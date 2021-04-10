Хакеры выставили на продажу данные 500 млн пользователей LinkedIn

Хакеры выставили на продажу данные 500 млн пользователей соцсети LinkedIn, при этом сама компания сообщила, что утечки не было, а выставленные данные были в публичном доступе.

Предложение о продаже данных на хакерском сайте на днях выявил портал CyberNews.

Как уточняет РИА «Новости», выставленный на продажу архив включал пользовательский ID, имена, почтовые адреса, телефонные номера и ссылки на страницы в других соцсетях. Указанная информация продавалась на аукционе «за четырехзначную сумму», предположительно, за биткоины.

Между тем в LikedIn заявили, что утечки не было, злоумышленники воспользовались информацией, которая была в публичном доступе.

Добавим, что заявленное число пользователей сайта составляет около 740 миллионов, таким образом, информация о более чем половине клиентов могла оказаться на сайте хакеров.