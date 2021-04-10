Госсекретарь США поедет в Брюссель обсуждать с НАТО обострение близ границ Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе приедет в Брюссель обсудить с представителями НАТО передвижения войск РФ рядом с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В конце марта, после назначения на пост госсекретаря, Блинкен также посетил Брюссель. Его целью было убедить союзников, что США «привержены единству НАТО». Предыдущий президент Дональд Трамп часто критиковал альянс.

Украина ранее обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе и стягивании войск к линии соприкосновения. Западные страны призвали Москву прекратить «запугивать» соседние государства, но в Кремле настаивают, что военные передвигаются на своей территории и никому не угрожают.